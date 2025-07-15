الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة

فلسطين اليوم

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من تصاعد خطير في عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم من قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف، "كثّف المستوطنون وجيش الاحتلال عمليات القتل والهجمات والمضايقات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، خلال الأسابيع الماضية".

والجدير ذكره، أن نحو 30 ألف فلسطيني نزحوا قسرا في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أن شن جيش الاحتلال عملية "السور الحديدي".

وقالت المفوضية، إن هذه العملية تُسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي يونيو/حزيران، سجلت الأمم المتحدة أعلى عدد شهري للفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين.

وذكرت المفوضية، أنه منذ يناير/كانون الثاني وقع 757 هجوما من المستوطنين على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، بزيادة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن ما لا يقل عن 964 فلسطينيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.