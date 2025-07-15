93 شهيدا و 278 مصابا بغزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 93 شهيدا و278 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بفعل غارات الاحتلال المتواصلة.

وقال وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن مستشفيات القطاع تعاملت مع 93 شهيدا، بينهم 5 شهداء "انتشال"، و 278 مصابا.

وأوضحت الصحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 شهداء، وأكثر من 29 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 844 شهيدا وأكثر من 5,604 مصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 7,656 شهيداً، و27,314 مصابا.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 58 ألفًا و 479 شهيدًا، بالإضافة لـ 139 ألفًا و 355 مصابا.