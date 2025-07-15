أونروا: "إسرائيل" تقتل بغزة يوميا بالمتوسط صفا دراسيا من الأطفال

فلسطين اليوم

قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يقتل يوميا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما يعادل "صفا دراسيا كاملا من الأطفال.

وقال مدير شؤون الأونروا بغزة سام روز في بيان: "في كل يوم منذ بداية الحرب في غزة، يُقتل في المتوسط ما يعادل صفا دراسيا كاملا من الأطفال".

وكانت صفوف مدارس الأونروا التي تحولت بفعل العدوان إلى مراكز لإيواء النازحين، كانت تضم عدد طلاب يتراوح بين 35-45 وذلك وفقا لحالة الاكتظاظ في المدارس.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفا حتى الآن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين وسط مجاعة غير مسبوقة.