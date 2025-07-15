لبنان: 12 شهيدا ومصابون في غارات إسرائيلية على البقاع

فلسطين اليوم

استشهد 12 شخصا، اليوم الثلاثاء، في غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البقاع شرق لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، باستشهاد 12 شخصاً بينهم 7 من عائلة سورية وإصابة 8 آخرين نتيجة عدوان الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال غارات استهدفت عدة مناطق، من بينها بوداي ومحيط بلدة شمسطار ووادي أم علي غربي قضاء بعلبك، وجرود وادي فعرا شمال شرقي بعلبك، التي استشهدت فيها العائلة السورية.

كما شن الاحتلال غارات على بلدة بريتال في البقاع، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بحسب وزارة الصحة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، استشهد 200 شخص في اعتداءات الاحتلال المتواصلة.