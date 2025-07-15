قائد ميداني يكشف عن تفاصيل عملية مركبة لسرايا القدس كادت أن تأسر جنوداً

فلسطين اليوم

أكد قائد ميداني في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أنهم نفذوا يوم الثلاثاء الماضي عملية مركبة ونوعية استهدفت ناقلة جندٍ صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بهدف أسر عدد من الجنود

وقال القائد الميداني في تصريح صحفي: "بدأت العملية بتفجير عبوات ناسفة من نوع (برق الصدمية)، جرى زرعها مسبقًا في مسار الناقلة بعد رصد دقيق وتحضير ميداني استمر عدة أيام، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بشكل كامل".

وأشار إلى أنه عقب التفجير، "انقض مجاهدونا مباشرة نحو ناقلة الجند والاشتباك مع طاقمها من مسافة الصفر وتمكنوا من سحل أحد الجنود بهدف أسره".

وأضاف: "خلال لحظات التنفيذ تدخلت الآليات العسكرية القريبة واستهدفت مسرح العملية بالقذائف والأسلحة الرشاشة، ما أعاق استكمال عملية الأسر، وأدى إلى مقتل الجندي المستهدف واستشهاد ثلّة من مجاهدينا الأبطال الذين خاضوا العملية بكل بسالة".

وتابع: "لم تكن هذه العملية الأولى من نوعها، فقد سبقها محاولات عديدة في مناطق التوغل والاشتباك، وثِقتنا بمجاهدينا عالية وسيُكتب لهم التوفيق بإذن الله تعالى".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.