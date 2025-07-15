120 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان "التوجيهي" في فلسطين وخارجها

فلسطين اليوم

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، إن 52,142 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2024/2025، تقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة في الضفة الغربية المحتلة، بينما سيتقدم 1,969 طالباً وطالبة من قطاع غزة لامتحان شهادة الثانوية العامة خارج الوطن.

أما داخل قطاع غزة، وحسب بيان للإحصاء، سيتقدم ما مجموعه 24,500 طالب وطالبة للامتحان بشكل الكتروني وعلى مراحل، في حين أن حوالي 41 ألف طالب وطالبة سيتاح لهم التسجيل لامتحانات الثانوية العامة ممن لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً، ضماناً لاستمرارية التعليم، وتماشياً مع الظروف الطارئة والمعقدة التي يعيشها القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2024.

حوالي 16 ألف شهيد وشهيدة من الطلبة الملتحقين بالمدارس في فلسطين، 99% منهم من قطاع غزة

على صعيد الخسائر البشرية في صفوف الطلبة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، وحتى تاريخ اليوم، بلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين بمدارس فلسطين ما مجموعه 16,242 شهيداً وشهيدة، من بينهم 16,137 شهيداً وشهيدة من طلبة قطاع غزة.

ونظرا لاستمرار العدوان على القطاع، أوضح الإحصاء أنه تعذر جمع بيانات مسح القوى العاملة في قطاع غزة لعام 2024، وعليه مجالات الدراسة والعلاقة بسوق العمل للأفراد (20-29 عاماً) في الضفة الغربية فقط.

حافظ تخصص الأعمال والإدارة على صدارته كالأكثر التحاقا بين الطلبة خلال العقد الأخير

من بين مجالات دراسية مختارة في عام 2024، حافظ تخصص الأعمال والإدارة على صدارته كأكثر تخصص التحاقا بين الطلبة (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في الضفة الغربية، وهو الاتجاه الذي ظل مستمراً على مدار السنوات العشر الأخيرة.