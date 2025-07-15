لابيد: مستعد للاتفاق مع نتنياهو على موعد لعقد انتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، استعداده للاتفاق مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على موعد لانتخابات مبكرة بعد انسحاب حزبين من الحكومة وإعلان حزب ثالث عزمه الاستقالة الخميس، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعلنت مصادر في حزب شاس الإسرائيلي، أن قادته اتخذوا قراراً بالانسحاب من الحكومة والائتلاف يوم الخميس المقبل.

وأمس الاثنين، أعلن حزبا "ديغيل هتوراه"، و"أغودات يسرائيل"، انسحابهما من الائتلاف الحكومي للاحتلال.

تأتي هذه الخطوة في ظل الخلاف المتصاعد حول قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية واحتجاجًا على صيغة القانون التي تم عرضها على الأحزاب الحريدية.