حزب ثالث ينسحب من حكومة الاحتلال الخميس.. فهل تسقط؟

فلسطين اليوم

أكدت مصادر في حزب "شاس" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أنه تم اتخاذ القرار بالانسحاب من الحكومة والائتلاف يوم الخميس المقبل.

وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب والتوتر، عقب تقديم نواب حزب "يهدوت هتوراة" الأشكنازي الحريدي، مساء أمس الاثنين، كتب استقالاتهم من الحكومة والانسحاب من الائتلاف اليميني الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على مسودة قانون التجنيد الجديد.

وانسحاب حزبي "أغودات يسرائيل" و"ديغيل هتوراة" المكوّنين لتحالف "يهدوت هتوراة" يسحب من الائتلاف سبعة مقاعد، ويترك نتنياهو بأغلبية هشة يصعب معها تمرير التشريعات داخل الكنيست.