جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية شرق لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في محافظة بعلبك الهرمل شرق لبنان، في تصعيد لافت وخروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مرتفعات السلسلة الشرقية جنوب شرق مدينة بعلبك، مركز قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين إضافيتين غرب مدينة بعلبك، الأولى استهدفت خراج بلدة شمسطار، والثانية بلدة وادي أم علي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل"، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 239 شهيداً و551 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.