قطر: جهود حثيثة للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إلى أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في الدوحة.

وقال د. الأنصاري: "المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة لا تزال بالمرحلة الأولى للتوصل لاتفاق مبادئ".

وأضاف، أن الجهود تبذل على مدار الساعة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكثر من مرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غزة على أعتاب هدنة قريبة لمدة 60 يوماً، يتم خلالها التفاوض على وقف الحرب بشكل كامل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد أهالي قطاع غزة، أسفرت عن نحو ربع مليون ما بين شهيد وجريح ومفقود، إضافة إلى دمار شامل في المباني والبنية التحتية.