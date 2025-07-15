مستوطنون ينصبون خيمتين فوق أراضٍ المواطنين في بيت لحم

فلسطين اليوم

نصب مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، خيمتين جديدتين فوق أراضٍ في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا، زايد كوازبة، بأن مجموعة من المستوطنين نصبت خيمتين إضافيتين في البؤرة الاستعمارية الرعوية الجديدة التي أُقيمت قبل أيام في منطقة "القرن" جنوب القرية، ليرتفع عدد الخيام فيها إلى خمس.

وأوضح كوازبة أن المستوطنين، ومنذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أقاموا ثلاث بؤر استعمارية جديدة في المنطقة، وهي: "رخمة" المحاذية لبلدة تقوع شمالًا، و "نُصُب فاتح صدره" شرقًا، و"القرن" جنوبًا، التي أُقيمت مؤخرًا.

وأكد كوازبة أن قرية المنيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3,000 مواطن، أصبحت منكوبة بفعل استمرار اعتداءات المستعمرين، والتي شملت إغلاق مداخلها الرئيسة من الجهتين الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى إغلاق المدرسة الثانوية منذ بداية العدوان.

وأشار إلى أن المستوطنين سبق أن استولوا على نحو 250 دونمًا من أراضي القرية، وأقاموا عليها محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بهدف تغذية مستعمرتي "معالي عاموس" و"إيبي هناحل"، المقامتين على أراضي بلدة كيسان.

وناشد كوازبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التدخل العاجل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه، التي حاصرت القرية وقيّدت حياة سكانها اليومية.