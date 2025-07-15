44% من الإسرائيليين يرفضون تجنيد أبنائهم في جيش الاحتلال لهذا السبب!

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن 41% من الإسرائيليين قالوا إنهم سيشجعون أبناءهم على رفض الخدمة في "الجيش الإسرائيلي" إذا تم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.

45%وبيّن الاستطلاع الذي أعدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي إن 45% قالوا إنه إذا أُقر مثل هذا القانون، فإنهم سيشجعون أبناءهم على التجنيد للجيش الإسرائيلي، لكن ليس في مهام القتالية.

بينما اعتقد 44% أن “قانون الإعفاء من التجنيد” سيضر بشدة بدافعية الخدمة القتالية.