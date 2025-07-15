د. أبو سلمية: توقف مستشفى الخدمة العامة وخلال ساعات سيلحقه مجمع الشفاء

فلسطين اليوم

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، توقف مستشفى الخدمة العامة وسط غزة بسبب نفاذ الوقود، فيما سيعلن عن توقف مجمع الشفاء الطبي بعد ساعات.

وأضاف أن مستشفى الحلو سيتوقف بعد أقل من 4 ساعات.

وأكد أن باقي المستشفيات على أحسن حال للغد وتتوقف خدماتها، ومئات الجرحى والمرضى في خطر حقيقي.

وأشار إلى أن خدمات العناية المركزة وحضانات الأطفال وغسيل الكلى وغرف العمليات والمختبر ستتوقف الآن.