مستوطنون يعتدون بوحشية على مسن في خربة أم نير جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أُصيب مواطن مسن، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستعمرون متطرفون، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أهالي خربة أم نير المحاذية لقرية سوسيا في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا منازل عدد من الأهالي من عائلات النواجعة وغيرها، ورعاة الماشية في المنطقة، وقاموا برشقهم بالحجارة ومنعوهم تحت تهديد السلاح من الخروج من منازلهم، موجهين إليهم تهديدات بالقتل.

وخلال الاعتداء، أقدم المستعمرون على ضرب المواطن المسن موسى علي النواجعة (62 عامًا) أثناء تواجده قرب مسكنه، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، نقل على إثرها بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق سلسلة من الهجمات اليومية التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين في مسافر يطا، بهدف ترهيب السكان ودفعهم للرحيل، ضمن مخططات تهويدية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في جنوب الخليل.