اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة طالت أكثر من 32 مواطنًا

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 32 مواطنًا، بينهم أسرى محررون وشبّان، وتخللتها عمليات تفتيش عنيفة للمنازل وتخريب للممتلكات، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسية وفرعية.

نابلس: اعتقال 8 مواطنين بينهم أسرى محررون

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال مداهمات طالت مخيمات وقرى المحافظة، حيث اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: معاذ إياد أبو مصطفى، رعد غازي أبو مصطفى، مجدي عبد الرحمن أبو ريالة، ونجله يزن.

كما اعتقلت من قرية عوريف الشابين راجح بسام صلاح وفادي عزمي أسمر، ومن قرية أودلا الشاب زيد علي حسين محسن. واعتقلت كذلك الأسير المحرر صلاح فطين صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

طولكرم: 7 معتقلين من ضاحية ذنابة وبلدة صيدا

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، ستة منهم من ضاحية ذنابة شرق المدينة، وهم: أسيد معمر سروجي، عبد الحافظ جبر، عدنان جبر، علاء جبر، قيس صابر عنبر، وخليل صبحي عنبر. كما اعتقلت الشاب عدي عبد المعطي أشقر من بلدة صيدا شمال المحافظة، عقب مداهمة منزله.

الخليل: 7 مواطنين ومداهمات واسعة وحواجز

وفي محافظة الخليل، طالت الاعتقالات سبعة مواطنين، بعد اقتحامات طالت المدينة والبلدات المجاورة. واعتقل من مدينة الخليل كل من: مصعب إدريس، علاء صلاح الرجبي، وجهاد فايز الزير. ومن بلدة دورا اعتقل الشابان كرم شديد، وخليل الدرابيع، ومن بلدة الظاهرية: مراد محمد سمامرة، ووديع شادي وريدات.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وفتشت منازل المواطنين، من بينها منزل محمود أبو هشهش ونجله أحمد. وتم نصب حواجز عسكرية على مداخل المحافظة، وإغلاق عدة طرق بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

سلفيت: اعتقال 4 مواطنين وتخريب ممتلكات

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من المدينة، وهم: فتحي علي أبو زاهر، علي فتحي أبو زاهر، سامي علي أبو زاهر، وعماد عبد الرحيم فاتوني. وقد رافق عملية الاعتقال تفتيش عنيف للمنازل وتخريب محتوياتها.

اعتقال 5 مواطنين من بيت لحم والمعصرة وجورة الشمعة ودار صلاح وجبل هندازة

وفي بيت لحم، قال مصدر أمني إنه تم اعتقال: يزيد حسن زواهرة، من قرية المعصرة، ومنذر عيد من قرية جورة الشمعة جنوبا، خلدون محمد العش من قرية دار صلاح، وبكر نباهين عبيات من جبل هندازه شرقا،و مفلح زواهرة، عقب دهم وتفتيش منزله في منطقة واد الجمل وسط مدينة بيت لحم.

قلقيلية: اعتقال شاب من بيت آمين

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد جمعة عودة في العشرينات من عمره، بعد اقتحام منزله في قرية بيت آمين جنوب المحافظة، وتفتيشه. وقد انتشرت قوات الاحتلال في أحياء القرية لساعات، خصوصًا في محيط المسجد، قبل أن تنسحب.

سياسة متواصلة لترويع المدنيين

تأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع المواطنين، والتضييق على الحركة، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.