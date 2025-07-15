الكترونياً: انتهاء الاستعدادات لعقد امتحان توجيهي غزة السبت المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، انتهاء الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة/ الدورة الثالثة - توجيهي 2005، وذلك يوم السبت القادم 19/7/2025، حيث سيتم تنفيذ الامتحان إلكترونيًا وفق برمجية خاصة، بعد استكمال الترتيبات التقنية المرتبطة بذلك.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المتقدمين للامتحان يقارب 1500 طالبًا وطالبة، وسيتم عقد اختبار تجريبي يوم الخميس 17/7/2025.

وأكدت أن تنفيذ الامتحان لهذه الدورة يندرج ضمن خطة لعقد الامتحان لاحقًا لطلبة توجيهي 2005 و2006، وذلك على مراحل.