بلدية غزة تحذر من خطر محدق في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

حذرت بلدية غزة اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، من خطر محدق في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

ووفق البلدية، فالخطر يتزايد بسبب تزايد ارتفاع منسوب البركة إلى مستوى خطير جدا، مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة المواطنين القاطنين في محيط البركة، وسط مخاوف مستمرة من طفح البركة التي تمتلئ بمياه الصرف الصحي.

وبينت، أن منسوب البركة بلغ نحو 6.10 أمتار، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إليها يوميًا، ما يؤدي إلى ارتفاعه بمعدل 30 سنتيمترًا يوميًا وفي المقابل، تقلصت ساعات تشغيل مضخات تصريف البركة بسبب خفض كميات الوقود اللازمة لتشغيلها وتصريف المياه العادمة الواردة يوميًا، وكذلك خفض منسوب المياه فيها.