الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع "إسرائيل" على تحسين الوضع الذي بات كارثياً في غزة

فلسطين اليوم

قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن الوضع في قطاع غزة كارثي.

وطالبت المفوضة، بفعل الكثير خصوصا مع تأخر وقف إطلاق النار.

وأكدت أن الاتحاد اتفق مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة.

وقالت: نرى مؤشرات إيجابية، ونريد رؤية المزيد لنلمس تحسنا في الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما سنبحث خيارات بشأن الشراكة مع إسرائيل وأولويتنا الوضع الإنساني.

ولأكثر من 4 شهور واعتبارا من مارس/ آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة، ما استدعى تحذيرات من مجاعة في أنحاء القطاع الذي دمر القصف الإسرائيلي أجزاء واسعة منه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدأت إسرائيل السماح بدخول الإمدادات الغذائية تدريجيا في نهاية مايو/ أيار، لكن عبر منظمة جديدة تدعمها هي والولايات المتحدة، تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".