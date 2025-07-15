معاريف: الدبابة التي قٌتل فيها الجنود أقوى دبابة في العالم

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أن الجنود الثلاثة الذين أعلن الجيش عن مقتلهم في جباليا يوم أمس قتلوا داخل دبابة "ميركافا مارك 4" التي تعتبر "أفضل وأقوى دبابة في العالم من ناحية الحماية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس مقتل الجندي "شوهام مناحيم" والجندي "شلومو شرم" والجندي "يولي فاكتور" من الكتيبة 52 مدرعات في معارك شمال قطاع غزة.

ووفق المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكنازي، فالجيش لم يعرف حتى صباح اليوم هل استهدفت الدبابة بصاروخ مضاد للدروع أم أن عبوة ناسفة انفجرت تحتها.

وقالت الصحيفة: أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم تعرضت الاثنين لضربة بالغة في جباليا شمال قطاع غزة، ولم يعرف بأي سلاح ضربت الدبابة هل كان صاروخا أم قنبلة يدوية.

وأفادت الصحيفة: الجيش أصبح غارقا في وحل غزة وقيادته تخشى عرض الحقائق على المستوى السياسي.