وسط انتظار مميت من سكان غزة: جمود في مفاوضات الدوحة

فلسطين اليوم

تواجه المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى في الدوحة حالة جمود منذ أواخر الأسبوع المنصرم، مع تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التوصل إلى هدنة مدتها 60 يوماً يتخللها الإفراج عن رهائن.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع لفرانس برس، الاثنين، إن "المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل تتواصل في الدوحة، ووفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية موجود هناك".

وأضاف: "عقد لقاء تشاوري بين قيادتي حماس والجهاد الإسلامي الأحد حول تنسيق الرؤى والمواقف بشأن مفاوضات وقف العدوان وتبادل الأسرى وإغاثة شعبنا وحمايته". وأشار إلى أن "الوسطاء المصريين والقطريين مع الجانب الأميركي يواصلون بذل الجهود من أجل تقديم إسرائيل خريطة معدلة للانسحاب تكون مقبولة".

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعمّد "إفشال" جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل الى "أيّ اتفاق" لوقف اطلاق النار في غزة. وقالت في بيان إن "نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق". في المقابل، اتهم مسؤول إسرائيلي الحركة برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أمله في التوصل إلى "تسوية" خلال الأسبوع الحالي بشأن الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال: "نجري محادثات ونأمل أن نصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل".