الشوا محذراً: يومياً يتم تسجيل 200 حالة سوء تغذية بين الأطفال

فلسطين اليوم

أكد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوّا اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أنه يتم تسجيل 200 حالة من سوء التغذية بشكل يومي، وهو مؤشر خطير في حال لم يتم إدخال المساعدات الإغاثية والمكملات الغذائية.

وحذر الشوا، من تدهور خطير على أوضاع الأطفال المصابين بسوء التغذية.

كما حذر من انتشار موجة كبيرة من الأمراض بين صفوف النازحين خاصة الأطفال، جرّاء ضعف جهاز المناعة لديهم إضافة إلى النفايات.

ولأكثر من 4 شهور واعتبارا من مارس/ آذار الماضي، منعت إسرائيل إدخال المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة، ما استدعى تحذيرات من مجاعة في أنحاء القطاع الذي دمر القصف الإسرائيلي أجزاء واسعة منه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدأت إسرائيل السماح بدخول الإمدادات الغذائية تدريجيا في نهاية مايو/ أيار، لكن عبر منظمة جديدة تدعمها هي والولايات المتحدة، تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

وتشهد مراكز المساعدات التابعة للمؤسسة مظاهر فوضوية وارتقاء وإصابة العشرات من المجوعين يوميا، نتيجة استهدافهم بنيران وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قالت في وقت سابقـ إن فرقها العاملة في قطاع غزة تلاحظ ارتفاعا في مستويات سوء التغذية الحاد في القطاع نتيجة استمرار حرب الإبادة والحصار.

وأضافت، في بيان، أن "فرق أطباء بلا حدود تشهد ارتفاعا حادا وغير مسبوق في سوء التغذية الحاد بين سكان غزة".

وأكدت المنظمة أن حالات سوء التغذية الحاد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اثنتين من عياداتها في قطاع غزة.