استشهاد النائب في التشريعي فرج الغول في قصف منزله بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية اليوم الثلالاء 15 يوليو 2025، استشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف على منزله بمدينة غزة فجراً.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة باستشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف على منزله بمدينة غزة.

كما استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع تواصل حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ648.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد 5 أشخاص فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقالت مصادر إعلامية إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وسط تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.