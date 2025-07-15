15 منذ بداية 2025.. قلق إسرائيلي من ارتفاع عدد الجنود المنتحرين

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، ارتفاع عدد الجنود الذين انتحروا خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت الصحيفة، أعلنت أمس، عن انتحار جندي من لواء ناحال كان قد قاتل في غزة لأكثر من عام، في قاعدة عسكرية بالشمال.

ويعتبر، هذا هو الجندي الثالث الذي قاتل في قطاع غزة وانتحر خلال الأسبوع الأخير.

وأفادت الصحيفة، أن ما لا يقل عن 15 جنديًا إسرائيليًا انتحروا منذ بداية عام 2025 و21 جنديًا خلال عام 2024، وهو الأمر المثير للقلق.

وبينت، أن غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية.

وذكرت الصحيفة، أن نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير.