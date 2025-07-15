شهيد برصاص الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قرب بلدة يعبد بمحافظة جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم (20 عاما) من بلدة كفر راعي، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه أثناء تواجده بالقرب من حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد، وقد تم احتجاز جثمانه.

وباستشهاد الشاب شيخ إبراهيم يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها قبل 174 يوما إلى 42 شهيدا، إضافة إلى عشرات المصابين والمعتقلين.