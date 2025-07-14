حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتفنّن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، مؤكدة أنه لا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها، أن "مقاوميها يخوضون حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة، تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته، رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي".

وأضافت، "كلّما طال أمد الحرب، ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية".

وتابعت الحركة أن نتنياهو يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق، مشيرة إلى أن استمرارها لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه.

وختمت حماس بيانها بالقول أن" النصر المطلق" الذي يروّج له نتنياهو وهمٌ كبير، لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية.