13 شهيدا في قصف الاحتلال على خانيونس ومخيم البريج

فلسطين اليوم

استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة و مدينة خانيونس جنوبا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف مسيرة للاحتلال خيمة لنازحين في منطقة الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال محلًا تجاريًا في محيط "برج همام" داخل مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كذلك أصيب عدد من المواطنين بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 47 مواطنا في قصف للاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 27 وسط وجنوب القطاع.