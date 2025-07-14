التعليم العالي يصدر يباناً للطلبة الراغبين بدراسة الطب خارج الوطن

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً للطلبة المُلتحقين أو الراغبين بدراسة الطب البشري خارج الوطن في الجامعات التي تعتمد مدة الدراسة الرسمية (خمس سنوات)، إذ أوضحت الوزارة أنَّه وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني ونقابة الأطباء، تقرَّر الآتي:

-يُطلب من جميع الطلبة الفلسطينيين الدارسين أو الراغبين بالدراسة في كليات الطب البشري خارج فلسطين أن يقوموا بإتمام سنة الامتياز الأولى (التدريب السَّريري) داخل الجامعات أو المُستشفيات التعليمية التابعة لها، ابتداءً من العام الأكاديمي 2025-2026.

-لن يُسمح بإجراء أكثر من سنة واحدة من تدريب الامتياز داخل فلسطين، في إطار تنظيم التدريب، وتوزيع الفُرص، وضمان جودة التأهيل السَّريري.

-ستقوم سفارات دولة فلسطين بالتَّواصل مع التعليم العالي والجامعات التي تُخالف مضمون هذا الإعلان، وذلك لضمان التزامها بتوفيرِ التدريب اللازم للطلبة الخريجين، كما ستعمِّم هذا القرار من خلال منصاتها الإعلامية المُختلفة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم العالي بجميع الطلبة المعنيين؛ المُبادرة إلى التنسيق مع جامعاتهم لترتيب سنة الامتياز هناك، وذلك كشرطٍ أساسيٍّ لاستكمالِ إجراءاتهم الأكاديميَّة والمهنيَّة مُستقبلاً.

وقالت: إن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم التدريب الطبي، وضمان تَوافقه مع المعايير المهنيَّة الفلسطينيَّة والدولية، وبما يخدم مصلحة الطَّلبة، ويرفع من جودة مُخرجات التَّعليم الطبي.