فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الاعلامية العبرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ، عن ارتفاع عدد القتلى الى 3 جنود إصابات بجراح خطيرة كحصيلة أولية في الحدث الأمني الذي وصفة الاعلام العبري بالكارثي.

وبين الاعلام العبري انه تم استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة كبيرة وصاروخ مضاد للدروع، ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.

وقالت المصادر العبرية انه جندياً قد قتل بعد ان فُقد في اللحظات الأولى للهجوم، وسط ترجيحات بمحاولة أسر تسببت في تفعيل "إجراء هنيبعل".

وبينت منصات للمستوطنين ان الكارثة في قطاع غزة هو انفجار عبوة ناسفة كبيرة في آلية واحتراقها بالكامل وفقدان جندي وتم العثور عليه مقتولا، يبدو جرت محاولة أسر وتم تفعيل "هنيبعل" بالمكان.