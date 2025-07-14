تقرير : 360 من الطواقم الطبية في غزة تعرضت للاعتقال منذ بداية العدوان

فلسطين اليوم

قالت مصادر طبية، إن 360 من الطواقم الصحية تعرضوا للاعتقال منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم أطباء من ذوي الخبرة الطبية والتخصصات المهمة والتي حُرم المرضى والجرحى منها.+

وأضافت المصادر الطبية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا مشدده على الأسرى بشكل عام وعلى الأسرى من الطواقم الطبية بشكل خاص، حيث يعيشون ظروفا مأساوية صعبة في معتقلات الاحتلال.

وأشارت إلى أن محامية الأسير الدكتور حسام أبو صفية، المعتقل منذ 27 كانون الأول الماضي وفق آخر زيارة له، وصفت وحشية ما يتعرض له خلال التحقيق، وتعرضه للضرب بشكل متواصل والحالة الصحية الصعبة التي وصل لها وحرمانه من العلاج.