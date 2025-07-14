الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن ماهر السلايمة من حي وادي قدوم في البلدة على هدم منزله ذاتيا.

وأضافت، أن المنزل يتكون من شقتين، ويأوي سبعة أفراد، وهو قائم منذ أكثر من 35 عاما وتبلغ مساحته نحو 140 مترا مربعا.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزلا آخر لعائلة السلايمة في وقت سابق، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان القدس عبر أوامر الهدم والتضييق السكاني.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.

المصدر: وكالة وفا