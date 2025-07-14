"حمير غزة"  تحصل على حق اللجوء في فرنسا !

فلسطين اليوم

كشف تقرير لقناة كان العربية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ان "إسرائيل" نهبت الحمير من غزة وفرنسا تمنحها "حق اللجوء".

وبينت قناة "كان" ان عملية منظمة لنقل حمير من غزة إلى أوروبا، بمشاركة جمعيات إسرائيلية ودعم مؤسسات أوروبية (فرنسية وبلجيكية) ، موضحاً ان جنود الاحتلال جمعوا الحمير من مناطق اجتياح في قطاع غزة بحجة أنها "مريضة"، وروّجوا لذلك كـ"إنقاذ بيطري"، رغم أنها كانت وسيلة نقل أساسية للمدنيين بالقطاع.

وبين القناة ان الحمير نُقلت إلى مزرعة "Starting Over" قرب تل أبيب، تُديرها ناشطة إسرائيلية، عرضتها كضحايا "صدمات"، دون أي تواصل مع أصحابها الفلسطينيين.

وفي 18 مايو، شُحنت 58 حمارًا من مطار بن غوريون إلى بلجيكا وفرنسا، عبر مؤسسة Network for Animals وشركة شحن إسرائيلية ، معتبرةً ان محمية فرنسية قدّمت الحمير كـ"رموز للرحمة"، ولفّقت لها "قصص نجاة"، دون ذكر سرقتها من فلسطين أو ظروفها تحت الاحتلال.