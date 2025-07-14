مسؤول في الكابينت : نتنياهو مستعد لإبداء مرونة بشأن الانسحاب من محور موراج

فلسطين اليوم

كشف صحيفة يديعوت اليوم الاثنين 14يوليو 2025 عن مسؤول شارك في اجتماع الكابينت الليلة الماضية ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال مصمم على التوصل إلى صفقة، ومستعد لإبداء مرونة بشأن انسحاب الجيش من محور موراج، رغم معارضته لذلك في السابق، على حد زعمه.

وقال ان هناك مفاوضات جارية في الدوحة، والفرق تعمل بجد وتناقش خرائط انسحاب محدثة ، مشيراً الى انه وحتى لو لم تبرم الصفقة خلال يوم أو يومين، فهذا الاتجاه قد يستغرق بضعة أيام أخرى.

وتابع المسؤول انه إذا تم التوصل إلى صفقة، فلن تكون هناك مدينة إنسانية في رفح، ونتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يكن مستعدا للتنازل عنها من قبل.

وعقدت الليلة الماضية جلسة للكابنيت لبحث خرائط انتشار جيش الاحتلال والانسحاب من موراج وعدة مناطق في القطاع ، وخاصة ان الخرائط التي قدمها الاحتلال للمفاوضين تضمنت سيطرة على 40% من مساحة قطاع غزة والتي رفضها الكل الفلسطيني.