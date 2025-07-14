قوات الاحتلال تشرع بهدم بناية من ثلاثة طوابق في مراح معلا جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 14 يوليو ، بهدم بناية مكونة من ثلاثة طوابق، في قربة مراح معلا، جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي مراح معلا خالد أبو شقرة لمراسلنا، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت حركة تنقلات المواطنين، وشرعت بهدم بناية تعود للمواطن علاء الشريف، مكونة من ثلاثة طوابق، مساحة كل طابق 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في النصف الأول من العام الجاري، 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشآت بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها.