مدير مستشفيات غزة : الاحتلال يتعامل بالقطارة بشأن إدخال الوقود للمشافي

فلسطين اليوم

أكد مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بغزة اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ان الاحتلال يتعامل بالقطارة بشأن إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وبين ان كميات حليب الأطفال التي تدخل للقطاع لا تكفي ، وخاصة في ظل تهديد حياة مئات الاطفال في ظل المجاعة .

وقال ان الوضع الصحي والمعيشي في شمال القطاع صعب جدا ولا خدمات طبية هناك.

ويشار الى ان مستشفى الشفاء بغزة حذر من امكانية توقف كافة الخدمات نتيجة انتهاء الوقود اليوم وخاصة بعد انتهاء الكمية التي تم توريدها قبل يومين والتي لا تكفي سوى ليوم واحد .