7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنطقة الصفطاوي والشجاعية والتفاح

فلسطين اليوم

استشهد 7 مواطناً وأصيب آخرون اليوم الإثنين14 يوليو 2025، بعد استهداف الاحتلال مناطق مختلفة في مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، عن استقبال 5 شهداء وعدد من المصابين في قصف لطيران الاحتلال على منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

كما أعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة، عن وصول شهيدين وجرحى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

4 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعتين من المواطنين في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة