ماذا بحث اجتماع الكابنيت الليلة الماضية ؟

فلسطين اليوم

انتهى الليلة الماضية اجتماع الكابنيت المصغر ، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة وخاصة فيما يتعلق بخريطة الانسحاب من قطاع غزة ، وسط الحديث عن نقاش حاد دار بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن إقامة مدينة إنسانية في رفح جنوبي غزة.

القناة ال12 العبرية ، كشفت ان الجيش أكد إن إقامة المدينة الإنسانية بقطاع غزة سيمس بجهود التوصل إلى صفقة ، وبالرغم من رفض الجيش لإقامة مدينة إنسانية جنوب قطاع غزة أمر نتنياهو بإعداد خطة بديلة.

وعقد نتنياهو اجتماعاً للكابينت لمناقشة الوضع في غزة ومفاوضات الصفقة، حيث تم عرض المخطط الجديد للانسحاب من محور موراج ، وخاصة ان الفصائل الفلسطينية تطالب بانسحاب كامل.

خلال الـ24 ساعة الماضية، التقى نتنياهو بالوزيرين بن غفير وسموتريتش بهدف التأكد من أنه في حال التوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك تهديد جدي لاستقرار الائتلاف الحكومي.

وقال موقع يسرائيل هيوم ان الوسطاء يعملون على ايجاد صيغة معدلة تسمح بالتغلب على مسألة الانسحاب من محور موراج، وذلك لعدم انهيار المفاوضات.

نتنياهو وخلال تصريحات اذاعة الجيش أوضح خلال اجتماع الكابينت أمس أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل، مع إمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار.