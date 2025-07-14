الاحتلال يخطر بهدم منزل في قرية المعصرة جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، بهدم منزل مأهول، في قرية المعصرة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود سليمان زواهرة اخطارا بهدم منزله المكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته 300 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

وفي النصف الأول من عام 2025، أصدرت سلطات الاحتلال 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلاً مأهولاً، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.