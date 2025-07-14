حرب الإبادة في غزة تدخل يومها الـ647 .. شهداء وإصابات والمجاعة تدخل مراحل خطيرة

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة في قطاع غزة اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ، يومها ال647 على التوالي ، وسط تنفيذ الإحتلال مزيداً من الجرائم بحق المواطنين في خيام النازحين وخاصة في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة ، بالإضافة الي دخول المجاعة في القطاع مراحل خطيرة واستشهاد أكثر من 67 طفلاً، بينما يواجه 650 الفاً الموت في أي لحظة.

الدفاع المدني في غزة أعلن صباح اليوم عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين في استهداف الاحتلال الصهيوني خيام النازحين عند بوابة سجن أصداء شمالي خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال برج شوا وحصري المدمر في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وافاد مراسلنا الى تجدد القصف المدفعي المكثف على غزة وخاصة الزيتون وخانيونس والمحافظة الوسطى، وتفجير مزيداً من المنازل.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 58,026 شهيدًا و138,520 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,450 شهيدًا و26,479 إصابة.

وأوضح التقرير الإحصائي لارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 833 شهيدًا وأكثر من 5,432 إصابة.