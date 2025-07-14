انخفاض كبير على سعر صرف الدولار والدينار في فلسطين اليوم الاثنين 14 يوليو 2025

فلسطين اليوم

انخفاض كبير على سعر صرف الدولار والدينار في فلسطين اليوم الاثنين 14 يوليو 2025

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي والدينار الاردني في فلسطين اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 ، انخفاضاً كبيراً على أسعار صرفها مقابل الشيقل.

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 على النحو التالي :

سعر صرف الدولار: 3.33 شيكل

سعر صرف الدينار الاردني: 4.70 شيكل

سعر صرف اليورو: 3:90 شيكل