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الونيسف: تم تشخيص 5800 طفل بغزة بسوء التغذية خلال يونيو
أعلنت منظمة اليونيسف أن أكثر من 5800 طفل في قطاع غزة تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 1000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو ارتفاع مستمر للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى تدهور خطير في حالة الأطفال الصحية.
وأكدت اليونيسف أن هذه الأزمة تمثل حالة طوارئ تهدد حياة الأطفال، داعية إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية والطبية على نطاق واسع لإنقاذ الأرواح في غزة.