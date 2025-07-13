نتنياهو يزعم: قبلنا مقترح ويتكوف وحماس رفضته

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حكومته وافقت على مقترح ويتكوف ومبادرات الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن حركة حماس رفضت تلك المقترحات.

وقال نتنياهو في تصريحات له: "نريد صفقة تضمن استعادة المخطوفين، ولكن ليس على حساب أمن إسرائيل أو بطريقة تُمكّن حماس من تكرار جرائمها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "عازمون على إعادة جميع المخطوفين، لكن مع تحقيق هدف القضاء الكامل على حركة حماس"، مؤكدًا أن الحركة ترفض التوصل لاتفاق "لإصرارها على البقاء في غزة وإعادة التسلح"، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول".

وتابع: "أنا أؤيد الصفقة وسأفعل كل ما بوسعي لإعادة الأسرى"، مشيراً الى أن الاستطلاعات التي تنشر مضللة ولا تعكس الصورة الحقيقية، فهي لا تسأل الجمهور إن كانوا يريدون صفقة تُبقي حماس وتهددنا من جديد".

وشدد نتنياهو على أن "المهمة واضحة: إطلاق سراح الأسرى، والقضاء على حماس، وضمان ألا تعود غزة لتشكّل تهديداً لإسرائيل"، على حد تعبيره.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) مساء اليوم اجتماعًا لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسط توقعات بتقديم اقتراح جديد لقطر يتعلق بمسألة "محور موراج" ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية في جنوب القطاع.

