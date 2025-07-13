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القناة 12: اجتماع مرتقب بين نتنياهو وبن غفير لبحث صفقة الأسرى
ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيعقد خلال الساعات القادمة اجتماعًا مع ما سمى بـ "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير، لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
ويأتي الاجتماع في ظل ضغوط متزايدة من عائلات الأسرى والوسط السياسي الإسرائيلي، وسط خلافات داخلية بشأن شروط الصفقة وإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.