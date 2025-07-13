قناة عبرية: أهالي جنود يحذّرون من "كارثة قادمة"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذّرت قناة "كان" العبرية من تصاعد الغضب في أوساط عائلات الجنود الإسرائيليين، خاصة من يخدمون في كتيبة الهندسة، بعد مقتل عدد منهم خلال عمليات في قطاع غزة داخل مركبة "بوما" المدرعة.

وطالب الأهالي بوقف استخدام المركبة التي وصفوها بـ"غير الآمنة"، مشيرين إلى أن استمرار اعتماد الجيش عليها يُنذر بـ"كارثة قادمة".

وتتزايد الدعوات داخل إسرائيل لإعادة النظر في أولويات التسليح، وسط انتقادات لتأخر استبدال مركبات "بوما" القديمة بمركبات أكثر تحصينًا مثل "نمر" أو "إيتان".