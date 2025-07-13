سرايا القدس تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد آليات الاحتلال في خانيونس

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، أن مقاتليها نفذوا عمليات هجومية استهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في بيان عسكري، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين؛ الأولى عبر تفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقاً قرب مدرسة المهاجرين، والثانية عبر عبوة جانبية في منطقة قيزان النجار.

وأكدت أن مقاتليها عادوا بسلام إلى مواقعهم بعد تنفيذ المهام، مشددة على استمرار عملياتها في التصدي لقوات الاحتلال والتصدي لأي توغل بري داخل القطاع.