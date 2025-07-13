الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي ناصر اللحام حتى الثلاثاء

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأحد، اعتقال الصحفي ناصر اللحام حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تم اعتقاله في السابع من تموز/يوليو الجاري من منزله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن هذا الإجراء يأتي ضمن تصعيد الاحتلال المستمر في استهداف الصحفيين، والذي تصاعد بشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ بداية العدوان بلغ 193 صحفيًا، لا يزال 50 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم، من ضمنهم اللحام. وتُوجَّه لمعظمهم تهم تتعلق بـ"التحريض" عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يُحتجز آخرون إداريًا بذريعة "ملفات سرية".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يصنّف صحفيي غزة كمقاتلين "غير شرعيين"، فيما لا يزال صحفيان قيد الإخفاء القسري منذ بداية العدوان.