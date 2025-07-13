أوكسفام: الاحتلال يقصف غزة عشوائيًا ويقوّض عمل المنظمات الإنسانية

فلسطين اليوم- وكالات

حذّرت مسؤولة الإعلام في منظمة "أوكسفام" من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت كارثية، جراء القصف العشوائي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع، ما يعرقل جهود الإغاثة ويقوّض عمل المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة.

وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكدت المسؤولة أن الاحتلال لا يلتزم بالمعايير الدولية، بل يعمد إلى استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية الأساسية، مما يزيد من صعوبة إيصال المساعدات وتقديم الخدمات للمدنيين المحاصرين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مرتكبًا مجازر وإبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، في تحدٍ صارخ للقرارات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالِبة بوقف العدوان.

وبحسب الإحصاءات، فقد أسفرت الحرب حتى الآن عن أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وموجات نزوح جماعية وسط تفشي المجاعة ودمار واسع في البنية التحتية.