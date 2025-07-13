مسؤول بجيش الاحتلال: "إسرائيل" غارقة في حرب بلا أفق

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حذّر رئيس العمليات السابق في جبش الاحتلال من أن القوات الإسرائيلية غير قادرة على فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، مؤكدًا أن حماس تستغل هذا العجز عبر شنّ هجمات خاطفة واتباع أسلوب الكرّ والفرّ.

وأشار إلى أن استمرار الحرب قد يطيل أمدها لسنوات، تحت شعارات "النصر" التي وصفها بـ"الفارغة"، في ظل غياب أي حسم حقيقي على الأرض، مؤكدًا أن إسرائيل باتت غارقة في حرب ذات أهداف متضاربة.

وقال إن بعض المتطرفين في الحكومة يرون في بقاء حماس مصلحة لتبرير استمرار الحرب واحتلال غزة، مضيفًا أن المدينة الإنسانية التي يُخطط لإنشائها في القطاع ما هي إلا "اسم ملطّف لأكبر معسكر احتجاز في التاريخ".

وحمّل الحكومة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع، قائلًا إنها "فقدت بوصلتها وضميرها"، معربًا عن أمله في أن "يجبر ترامب هذه الحكومة على إنهاء الحرب، لأنها ببساطة عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم".