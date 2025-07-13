صحيفة: جيش الاحتلال يخشى محاولات خطف جنود بغزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف مصدر أمني لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة أمام تغير في أسلوب عمل حركة حماس، التي باتت تعتمد على عمليات أكثر جرأة واحتكاك مباشر في الميدان، مع استعداد واضح لتنفيذ "تضحيات" في صفوف مقاتليها.

وأشار المصدر إلى أن نمط العمليات الجديد لحماس يعكس تكيفاً ميدانياً مع واقع المعارك، ويُصعّب على الجيش الإسرائيلي التنبؤ بتحركاتها أو احتوائها بسهولة.

وأضاف أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن حماس قد تكثّف من محاولات خطف جنود أو مدنيين، من خلال رصد نقاط ضعف الجيش، ما يستدعي تعزيز الاستعدادات الاستخباراتية والميدانية على حدّ سواء.