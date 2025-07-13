"إسرائيل" الكبرى.. بين الحقيقة والوهم!

فلسطين اليوم | أحمد عبد الرحمن

أحمد عبد الرحمن

منذ تأسيس الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، وعلى امتداد تاريخ هذه الحركة القديم والحديث، لم يسبق أن مرّ عليها قائد أو زعيم حالم ومُشتبه كما هي حال رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي يُفاخر بكسر الرقم القياسي كأطول رئيس حكومة بقاء على سدّة الحكم في "الدولة" العبرية.

وعلى الرغم من أن مؤسسي هذه الحركة وقياداتها التاريخيين من أمثال جابوتنسكي وهرتزل وبن غوريون وغولدا مائير ورابين وبيرس وغيرهم قد حملوا أفكاراً متشدّدة ومتطرّفة تجاه كل سكّان المنطقة وحكوماتها، ورفعوا شعارات أقل ما يمكن أن يُقال عنها إنها شاذّة وغير واقعية، وتفتقر إلى كل مبادئ احترام حقوق الإنسان وحسن الجوار، فإنهم لم يبلغوا ما بلغه مجرم الحرب "بنيامين نتنياهو"، الذي على الرغم من كونه زعيماً براغماتياً من الدرجة الأولى، يبحث في المقام الأول عن مصالحه بشتّى الطرق والوسائل، التي في معظمها غير مشروعة ومخالفة للقانون، وهو الأمر الذي جعله مُطارداً من القضاء الإسرائيلي بتهم فساد متعدّدة.

نتنياهو على مستوى الطموح الإقليمي تجاوز أسلافه بمراحل، وبات يعتقد كما تشير تصريحاته وأفعاله بإمكانية تحقيق ما عجز عنه كل قادة الكيان السابقين، والذين وإن حاول بعضهم تحويل شعار من النيل إلى الفرات من صورة مرفوعة على مدخل البرلمان الصهيوني إلى أمرٍ واقع، وشنّوا العديد من الحروب على بعض الدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في إطار خطة الدفاع عن "دولتهم " الوليدة، والتي كانت تشعر بخطر وجودي كما سمّاه " ديفيد بن غوريون" أول رئيس حكومة في الكيان الصهيوني، غير أن ما يقوم به "نتنياهو"، مدعوماً من ائتلاف يميني متطرّف هو محاولة للتوسّع الطولي والعرضي في اتجاه جغرافي أوسع بكثير من محيطه القريب، محاولاً بسط هيمنة "دولته" المارقة على عموم المنطقة، حتى على بعض الدول التي كان مجرد الوصول إلى حدودها يُعدّ حلماً بعيد المنال.

من وجهة نظر قوى اليمين المتطرّف في "إسرائيل"، فقد باتت أحلام السنين الماضية مُتاحة، وأوهام الزمن الغابر مشروعة، كيف لا وهم يعيشون في عهد "الساحر" نتنياهو، الذي يملك دون سواه العصا السحرية التي بإمكانها ان تُحيل الأوهام إلى حقائق، والأحلام إلى وقائع، بل وتجعل من المعجزات التي كانت مستحيلة في يوم من الأيام أمراً قابلاً للحدوث، حتى وإن اعترضت طريقها عوائق شتى، وصعوبات جمّة.

في حقيقة الأمر، يمكن لنا أن نُقرّ ونعترف بأن "إسرائيل" في زمن "نتنياهو" تحديداً قد بلغت ما لم تبلغه في أيٍّ من عصورها حتى "الذهبية منها، وذهبت بعيداً في سعيها لـ "تأديب" كل أعدائها القريبين والبعيدين كما يقول وزير حربها الحالي "يسرائيل كاتس "، بل وتعلن من دون خوف أو وجل أنها ماضية في تغيير وجه المنطقة حسب ما تقتضيه مصلحتها، وبطبيعة الحال مصلحة كل محور الشر في العالم، والذي يقف إلى جوارها بكل ما أوتيَ من قوة وبأس، ضارباً بعرض الحائط كل شعاراته الكاذبة التي يتحدث فيها عن سيادة الدول، وحق الشعوب في الحياة الحرة والكريمة.

من أجل الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي طويل المدى، والذي يحمل بين جنباته مروحة واسعة من الأهداف الثانوية والتكتيكية، قام الكيان الصهيوني بحملات عدوانية على العديد من الساحات، ونفّذ بدعم وحماية من محور الشر الأميركي حملات عسكرية واسعة ضد العديد من الساحات، بدءاً من قطاع غزة الفقير والمحاصر، والضفة الغربية المحتلة والمستباحة، مروراً بالعدوان على لبنان واليمن والعراق، وصولاً إلى حرب الاثني عشر يوماً على الجمهورية الإسلامية في إيران.

في كل هذه الهجمات التي تميّزت بشراستها وعدوانيّتها غير المسبوقتين، بذلت "إسرائيل" كل ما في استطاعتها لتغيير العديد من الوقائع، ولإسقاط كثير من الخطوط الحمر، مستخدمة مروحة واسعة من أدوات القتل والإجرام، ومتسبّبة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية حسب تصنيف المحاكم الدولية المختصة، غير عابئة بسيل الانتقادات التي وُجّهت إليها من معظم دول العالم، وضاربة عرض الحائط بكل القوانين الأممية التي تُعنى بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

في خضم هذه الأحداث التي فاجأت كثيرين في المنطقة وحول العالم، لا سيّما أولئك الذين كانوا يُبشّرون بإمكانية تحقيق "السلام" مع هذه "الدولة" اللقيطة، اعتقد قادة الكيان الصهيوني أن مساعيهم قد نجحت، وأن جهودهم التي تم التخطيط لها منذ زمن بعيد قد وصلت إلى خواتيمها السعيدة، بل إن ما حقّقوه من "إنجازات" قد تجاوز بمراحل ما كان يدور في خلدهم، وهذا ما عبّرت عنه كثير من التصريحات التي صدرت عن نتنياهو وكاتس وبن غفير وغيرهم، إذ تباهوا في عديد المرات بأنهم نجحوا في تغيير وجه الشرق الأوسط، وأن قتالهم على الجبهات السبع قد آتى أُكله، وأن أعداءهم قد تلقوا هزيمة مُنكرة لم يسبق لها مثيل.

على أرض الواقع، تبدو كل هذه التصريحات مجرّد بروباغندا سوداء لا تمت للحقيقة بصلة، فهي وعلى الرغم من تحقيق بعض الإنجازات التكتيكية في بعض الساحات، فإنها كشفت عن عيوب وثقوب هائلة في جسد هذه "الدولة" المُصطنعة، وعن إخفاقات غير مُتوقعة دفعتها إلى الاستنجاد بكل قوى الشر في العالم، والتي سارعت في عديد المناسبات إلى استنفار كل قدراتها العسكرية لإنقاذ الكيان من ضربات قوى المقاومة، لا سيّما أثناء المواجهة الأخيرة مع إيران، والتي ظهرت فيها "إسرائيل" في أضعف حالاتها، وتعرّضت لخسائر جسيمة ما زال الجزء الأكبر منها محجوباً بقرار من الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

في المواجهة مع إيران، بدت "إسرائيل" كمن هاجم الدب في عرينه، إذ اكتشفت، ولكن بعد فوات الأوان، أن كل قدراتها الدفاعية التي كانت تتباهى بها منذ عقود لم تعد قادرة على التصدّي للغضب الإيراني، والذي انهال على قواعدها العسكرية ومؤسساتها البحثية، ومراكزها المالية كالإعصار الكاسح، موقعاً خسائر بشرية ومادية فادحة، لم يسبق أن دفعها الكيان في أي استحقاق سابق.

في هذه المواجهة، طلبت "إسرائيل" الحماية والدعم المباشر من حليفتها الأكبر أميركا، ومن كل محور الشر في المنطقة والعالم، وهو ما كشف زيف ادّعاءاتها بأنها "دولة" قوية ومُقتدرة، وأن بمقدورها أن تهاجم متى تشاء، وتضرب من تشاء.

في اليمن، تُثبت الوقائع كل يوم أن الحلول التي حاولت "الدولة" العبرية اجتراحها من أجل ثني الأحرار في اليمن عن مساندة غزة قد فشلت، وأن ما تم شنّه من غارات عدوانية على الأعيان المدنية اليمنية مثل الموانئ وشركات الكهرباء والمطارات لم تنجح في تحقيق الهدف منها، وهو الأمر الذي لا مجال لنكرانه أو نفيه، إذ إن استمرار القصف اليمني للمواقع الاستراتيجية في الكيان الصهيوني، والذي يتكرر كل عدّة أيام يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن كل الجهود الإسرائيلية، وما سبقها من جهود أميركية وبريطانية قد ذهبت أدراج الرياح، وأنها لم تحقّق الهدف المنشود من ورائها حتى لو بشكل جزئي.

على الساحة اللبنانية التي تشهد تعافياً واضحاً لأهم قوة غير نظامية في المنطقة، والذي بداً واضحاً في نتائج الانتخابات البلدية قبل أسابيع، تبدو كل المحاولات الإسرائيلية للضغط على حزب الله سواء من خلال بعض الأحزاب اللبنانية المنصاعة لأوامر بعض السفارات الغربية والعربية، أو من خلال التهديد بتجدّد الحرب مرة أخرى، كأنها عاصفة من غبار سرعان ما تتلاشى في الهواء، وهي وعلى الرغم من تكرار عملياتها العدوانية منذ التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، والتي تقوم من خلالها بعمليات اغتيال من الجو ضد كوادر المقاومة اللبنانية، وبعض التوغلات في أطراف القرى الجنوبية، فإنها فشلت حتى الآن في إقناع معظم سكّان المستوطنات الشمالية في العودة إلى مستعمراتهم المهجورة، والتي تحوّلت إلى خرائب ينعق فوق أنقاضها البوم والغربان.

في غزة والضفة، اللّتين تعرضتا لحرب شعواء لم يسبق لها مثيل، أدّت إلى خسائر مادية وبشرية هائلة، تجاوزت كما يشير كثير من الإحصائيات حاجز الستين ألف شهيد، إلى جانب أكثر من مئة وعشرين ألفاً من المصابين والجرحى، ودمار وخراب فاقا كل التوقّعات، غير أن كل الأهداف التي رُفعت من المستويين السياسي والعسكري في "الدولة" العبرية قد سقطت، ولم يتحقّق منها إلا النُّذر اليسير، بل وعلى الرغم من استخدام "جيش" الاحتلال كل ما في جعبته من إمكانيات عسكرية حديثة، فإنه ما زال حتى اليوم عاجزاً عن فرض أي سيطرة حقيقية على الأرض، باستثناء تلك التي حوّلتها آلته العسكرية إلى أرض محروقة كما حدث في رفح وشرق خان يونس وشرق غزة وبيت حانون وجباليا.

في غزة، ما زالت المقاومة الفلسطينية تسجّل إنجازات لافتة وهامة، وهي وعلى الرغم مما تعرّضت له من ضربات قاسية، وخسائر لا مجال لإنكارها أو التقليل من شأنها، فإنها تستمر في تحقيق نجاحات كان البعض يعتقد باستحالة حدوثها، لا سيّما بعد هذا الوقت الطويل من العدوان والحصار.

حتى في تلك المناطق التي عدّها الاحتلال مناطق سيطرة عملياتية لقواته، وأعلن مراراً وتكراراً أنها باتت مناطق آمنة، فوجئ أكثر من مرة كما حدث في بيت حانون وخان يونس والشجاعية أن المقاومة ما زالت قادرة على القتال فيها، بل وتكبيد قواته خسائر فادحة في كمائن نوعية لم يكن أمام جنوده فيها سوى الصراخ والعويل.

في الضفة أيضاً ما زالت المقاومة تضرب في أوقات وأماكن غير مُتوقّعة، وهي على الرغم مما تعرّضت له من عدوان واسع خصوصاً في مخيماتها الشمالية مثل جنين وطولكرم ونابلس، فإنها تنجح بين الفينة والأخرى في توجيه صفعات قاسية لقوات الاحتلال ومستوطنيه كما حدث قبل يومين قرب الخليل، وهذه العمليات رغم ندرتها مؤخراً فإنها تُعطي مؤشراً مهماً على استمرار جذوة المقاومة مشتعلة في مدن الضفة المحتلة، رغم الإطباق الأمني والعسكري لقوات الاحتلال.

كل ما سبق وغيره كثير مما لا يتّسع المجال لذكره، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الادعاءات الإسرائيلية حول النجاح في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية في المنطقة هو مجرد هراء، الهدف منه كما يقول الكثير من الخبراء والمحللين الصهاينة هو التغطية على جملة الإخفاقات التي مُنيت بها "الدولة" العبرية خلال الشهور الماضية، والتي كشفت أن هذه "المستوطنة " التي أُنشئت على أنقاض شعب آخر من دون وجه حق قابلة للهزيمة، وأن امتلاكها إمكانيات عسكرية متطوّرة وحديثة، وحصولها على دعم سياسي ومالي وإعلامي من أكبر إمبراطوريات العالم لا يعني أنها قادرة على حسم المعركة مع أصحاب الأرض في فلسطين والمنطقة.

لقد كشفت الأشهر الواحد والعشرون الأخيرة، أن بمقدور القوى الحيّة في الأمة تحقيق ما عجزت عنه كل الأنظمة الرجعية في العالمين العربي والإسلامي طوال ستة وسبعين عاماً خلت، وأن ضعف الإمكانيات المادية والعسكرية لن يحول دون تحقيق الانتصار على قوى الشر والعدوان، المهم أن يملك أبناء هذه الأمة الإرادة والتصميم، والإيمان بعدالة قضيتهم، وأن ينفضوا عن كاهلهم كل مشاعر الدونية والضعف والهوان التي كبّلت سواعدهم الفتيّة خلال السنين الماضية.