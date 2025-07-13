القناة 12: بن غفير يضغط لإفشال صفقة التبادل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" إيتمار بن غفير يواصل الضغط لإفشال صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حركة حماس، ويقود تحركات خلف الكواليس لإقناع عدد من وزراء حزب الليكود بمعارضة الصفقة.

وأضافت القناة أن بن غفير أجرى محادثات مباشرة مع وزراء في الحكومة بهدف التأثير على موقفهم من الصفقة، التي تواجه أصلاً حالة من الجمود في المفاوضات.

وأشارت القناة إلى أن لقاءً سيُعقد اليوم بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبن غفير، في أعقاب اجتماع سابق جمع نتنياهو بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات وعدم حدوث أي تقدم ملموس في هذا الملف.